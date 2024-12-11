В Геленджике призвали отказаться от пышных празднований на Новый год: лучше подождать завершения СВО

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сделал обращение к жителям и представителям бизнеса, в том числе к управляющим санаториев и гостиниц, с просьбой отказаться от фейерверков и публичных мероприятий в новогодний период.
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