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Царьград

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Командир "Китай": 6-я армия уничтожила более 20 дронов ВСУ

Командир "Китай": 6-я армия уничтожила более 20 дронов ВСУ

Солдаты 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 20 разведывательных дронов ВСУ на харьковском направлении.

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