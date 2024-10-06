Лиды на ремонт рулевых реек для “РПО Автосфера”

Организация рекламной кампании с целью поиска потенциальных клиентов. В рамках Performance Marketing кейса в качестве одного из инструментов привлечения трафика выбран сервис интернет рекламы TINA, позволяющий максимально точно настроить сегменты аудиторий и получить быстрый приток обращений в компанию с максимально точным портретом заказчика.