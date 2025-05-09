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Жителям эстонской Нарвы транслируют парад Победы с берега Ивангорода

Жителям эстонской Нарвы транслируют парад Победы с берега Ивангорода

Для жителей эстонской Нарвы парад Победы транслируют с берега российского Ивангорода.Жители Нарвы смотрят торжественное мероприятие с Нарвского променада, находящегося недалеко от моста Дружбы, соединяющего два государства, передает Mash.

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