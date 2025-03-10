Елена Вяльбе: «Татарстан очень помог, когда наши звезды лыж остались у разбитого корыта»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с главным редактором «Татар-информа» Ринатом Билаловым оценила организацию чемпионата страны в Казани и случившийся на нем судейский скандал, рассказала, насколько Татарстан близок к званию столицы России по лыжным гонкам, и поделилась мнением о возможном возвращении наших лыжников.
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