Елена Вяльбе: «Татарстан очень помог, когда наши звезды лыж остались у разбитого корыта»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с главным редактором «Татар-информа» Ринатом Билаловым оценила организацию чемпионата страны в Казани и случившийся на нем судейский скандал, рассказала, насколько Татарстан близок к званию столицы России по лыжным гонкам, и поделилась мнением о возможном возвращении наших лыжников.