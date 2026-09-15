Лада Веста Спорт: теперь с климат-контролем и телематикой[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Обновленная Лада Веста Спорт дебютировала прошлым летом, причем тогда в гамме впервые появилась версия с кузовом универсал.
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