⚠️Три самые распространенные схемы телефонного мошенничества: 🔺Мошенник представляется банковским работником; 🔺Мошенник представляется оператором связи; 🔺Мошенник представляется сотрудником госструктур.
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⚠️Три самые распространенные схемы телефонного мошенничества: 🔺Мошенник представляется банковским работником; 🔺Мошенник представляется оператором связи; 🔺Мошенник представляется сотрудником госструктур.