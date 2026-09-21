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Курские новости

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Курская область предложит новые региональные награды

Курская область предложит новые региональные награды

Инициативы включают звание «Герой Труда Курской области», медаль имени авиаконструктора Гуревича, почётное звание для журналистов, медаль имени фронтового фотокорреспондента Галины Санько и медаль имени 11-летнего Стасика Меркулова.

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