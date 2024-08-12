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Ситуация в Курской области: время работает против России

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Комментарии
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Марина
Лина...а мы где отступаем? Ну обоснуйте свою фразу - &quot;как всегда&quot;!!!!
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2 час.
Марина
Назовмте сданные территории, по пунктам и подтвердите вашими источниками информации!!!
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2 час.
Марина
Любовь, ну вы опять влезли, не изволив разобраться ни в чем? Вы хоть иногда отдаете отчет своим комментариям или вы все же просто методички переписываете?
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2 час.

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