Российские комментаторы в целом трактуют обстановку в Курской области так: после ввода резервов удалось приостановить наступление ВСУ, однако враг подтягивает подкрепления из Сумской области и имеет потенциал для новых попыток прорыва.
Ситуация в Курской области: время работает против России
Комментарии
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Марина
Лина...а мы где отступаем? Ну обоснуйте свою фразу - "как всегда"!!!!
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2 час.
Марина
Назовмте сданные территории, по пунктам и подтвердите вашими источниками информации!!!
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2 час.
Марина
Любовь, ну вы опять влезли, не изволив разобраться ни в чем? Вы хоть иногда отдаете отчет своим комментариям или вы все же просто методички переписываете?
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2 час.
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