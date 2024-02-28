Один из самых известных киберспортсменов мира “s1mple” озвучил стоимость свое...

Один из самых известных киберспортсменов мира “s1mple” озвучил стоимость своего домашнего ПКОдин из самых известных в мире киберспортсменов в дисциплине Counter-Strike, украинец Александр Костылев, больше известный как “s1mple” рассказал сколько стоит его домашний игровой компьютер.
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