Один из самых известных киберспортсменов мира “s1mple” озвучил стоимость свое...

Один из самых известных киберспортсменов мира “s1mple” озвучил стоимость своего домашнего ПКОдин из самых известных в мире киберспортсменов в дисциплине Counter-Strike, украинец Александр Костылев, больше известный как “s1mple” рассказал сколько стоит его домашний игровой компьютер.