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Царьград

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Барабанщик Black Sabbath рассказал о трудностях с передвижением

Барабанщик Black Sabbath рассказал о трудностях с передвижением

Барабанщик Black Sabbath Билл Уорд признался в трудностях с передвижением, используя коляску. Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года после финального концерта группы в Бирмингеме, где он выступал, сидя на крылатом троне из-за болезни Паркинсона.

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