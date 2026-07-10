Барабанщик Black Sabbath рассказал о трудностях с передвижением

Барабанщик Black Sabbath Билл Уорд признался в трудностях с передвижением, используя коляску. Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года после финального концерта группы в Бирмингеме, где он выступал, сидя на крылатом троне из-за болезни Паркинсона.