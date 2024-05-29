В Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области наградили победителей конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии