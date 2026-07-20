«И погибнуть не дадут за родину»: экс-замминистра Тимуру Иванову окончательно отказали в отправке в зону СВО

ИВ

Игорь Вершинин

До чего дошел цинизм этого супер ворюги. жалуясь, что ему не дают "даже права защитить свою Родину" У него это право было, когда он был в МО и надо было строить оборону, а не нагло тырить деньги и тратить их на своих б..ей. Вот теперь хотя бы для мизера очистки совести назови публично своих крышевателей и в МЧС , и московской области и в минобороны, тогда еще в самой малости можно поверить , что остатки совести сохранились.