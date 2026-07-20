БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«И погибнуть не дадут за родину»: экс-замминистра Тимуру Иванову окончательно отказали в отправке в зону СВО

«И погибнуть не дадут за родину»: экс-замминистра Тимуру Иванову окончательно отказали в отправке в зону СВО

Экс-замминистра Тимуру Иванову окончательно отказали в отправке в зону СВО Коллаж "Блокнота" Бывший заместитель Шойгу так хотел отстоять свое «честное имя», что пожаловался в суд на военкомат, который оставил его просьбу без ответа.

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Комментарии
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ИВ
Игорь Вершинин
До чего дошел цинизм этого  супер ворюги. жалуясь, что ему не дают &quot;даже права защитить свою Родину&quot; У него это право было, когда он был в МО и надо было строить оборону, а не нагло тырить  деньги и тратить их на своих б..ей. Вот теперь хотя бы для мизера очистки совести назови публично своих крышевателей и в МЧС , и московской области и в минобороны, тогда еще в самой малости можно поверить , что остатки совести сохранились.
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3 н.
ВС
Владимир Соловьев
Искусственно созданный цинизим, за деньги, конечно!
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3 н.