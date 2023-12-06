Военные Китая проследили за самолетом США в районе Тайваньского пролива

Представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что китайские военные находятся в состоянии повышенной готовности и будут решительно защищать национальный суверенитет и безопасность после наблюдения за патрульным самолетом США P-8A Poseidon, который пролетел через Тайваньский пролив.