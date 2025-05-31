Пиндосы уже не торт...

Цитата дня из дико модного телеграмма.В Первую Мировую американцы наживались на военных поставках, задействовали свою армию на стороне победителей, когда те определились, и вышли из войны мировой державой.
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