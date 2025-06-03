Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю и общественники поздравили с Днем знаний детей коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей

В честь летнего праздника Дня защиты детей заместителя начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Красноярскому краю начальник отдела морально-психологического обеспечения Александр Лычковский и при поддержке члена Общественного совета при краевой полиции Николая Бякова и Красноярского регионального фонда поддержки патриотического воспитания «Держава» поздравили детей сотрудников полиции, погибших при выполнении служебных обязанностей, а также детей, чьи отцы находятся в зоне проведения специальной военной операции и тех, кто уже вернулись со служебной командировки.