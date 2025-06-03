Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

926 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    какой  суд только  расстрел для  таких. Эти подонки  неисправимы.Выйдут  и снова  за  это  же  примутся.оп. Пример  е...В Ставропольском ...
  • Андрей Тихонов
    Мля...полицаи "зачётно" сработали, коноплю нашли, а фуры с дровами нет. Пора министра награждать...Полицейские Севас...
  • ПавелЗзаварзин
    Кошмар! Всё через это...: Мурашко, Нахер Хуссейн... А как же харам?Воронежский гинек...

Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю и общественники поздравили с Днем знаний детей коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей

В честь летнего праздника Дня защиты детей заместителя начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Красноярскому краю начальник отдела морально-психологического обеспечения Александр Лычковский и при поддержке члена Общественного совета при краевой полиции Николая Бякова и Красноярского регионального фонда поддержки патриотического воспитания «Держава» поздравили детей сотрудников полиции, погибших при выполнении служебных обязанностей, а также детей, чьи отцы находятся в зоне проведения специальной военной операции и тех, кто уже вернулись со служебной командировки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх