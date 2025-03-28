Что такое внешнее управление над Украиной под эгидой ООН

Во время разговора с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске Владимир Путин заявил о возможности введения на Украине временного управления в рамках миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) для проведения в стране выборов.
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