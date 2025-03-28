Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Не националисты,а уголовники! Не надо путать!Песков: Национали...
  • Лидия Санникова
    Еще не все русские города освободили...Песков: Пока рано...
  • Валерий Ребров
    По идее это правительство Египта должно оплатитьСтраховая компани...

Что такое внешнее управление над Украиной под эгидой ООН

Что такое внешнее управление над Украиной под эгидой ООН

Во время разговора с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске Владимир Путин заявил о возможности введения на Украине временного управления в рамках миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) для проведения в стране выборов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх