В Кремле прокомментировали слухи о чуме в Иркутской области

Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать противоречивую информацию, поступающую из Иркутской области: с одной стороны, отдельные чиновники (в частности, губернатор соседней Бурятии) говорят, что смерть 28-летней лаборантки Противочумного института вызвана легочной чумой, пробирку со штаммом которой она случайно разбила, однако Роспотребнадзор заявил, что девушка скончалось от редкой формы пневмонии .