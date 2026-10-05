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В Кремле прокомментировали слухи о чуме в Иркутской области

В Кремле прокомментировали слухи о чуме в Иркутской области

Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать противоречивую информацию, поступающую из Иркутской области: с одной стороны, отдельные чиновники (в частности, губернатор соседней Бурятии) говорят, что смерть 28-летней лаборантки Противочумного института вызвана легочной чумой, пробирку со штаммом которой она случайно разбила, однако Роспотребнадзор заявил, что девушка скончалось от редкой формы пневмонии .

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