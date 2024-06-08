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Знай наших! Российскую нейросеть внедрят в службу такси за рубежом

Знай наших! Российскую нейросеть внедрят в службу такси за рубежом

Для работы службы такси в Саудовской Аравии используют российскую нейросеть. Речь идет о технологии распознавания лиц, которую могут внедрить в систему идентификации водителей службы такси в арабской стране.

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