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Немецкий бизнесмен Дотком обвинил фон дер Ляйен в разрушении ЕС из-за Украины

Немецкий бизнесмен Дотком обвинил фон дер Ляйен в разрушении ЕС из-за Украины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приближает разрушение Евросоюза (ЕС) своими заявлениями об Украине, заявил 16 декабря немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

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