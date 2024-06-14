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Позитив для оптимистов

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  • николай николай
    Пора возвращаться как в 45 м в Европу , компенсировать за 90е .ЕС хочет вернутьс...
  • Авас Анекак
    губу раскатали отправим обратно в средневековьеЕС хочет вернутьс...
  • Майя Maja
    История уже знает, когда у нас и самолет с другого континента на Красной площади сел. Видимо история не учит тех, кто...«С этими уродами ...

Плох тот бандеровец, который не нагадит русскому, да ещё и в День России.

Плох тот бандеровец, который не нагадит русскому, да ещё и в День России.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВАДИМ ЕГОРОВ "МИНУС ЕЩЁ ПЯТЬ САМОЛЁТОВ”: КОСТЮМЕР ЗЕЛЕНСКОГО, О КОТОРОЙ НЕ ПИШУТ В СВОДКАХ, ВЗЯЛА В РУКИ ОРУЖИЕ По бандеровской традиции, ВСУ обстреливают русские города и сёла на русские праздники.

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