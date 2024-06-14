КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВАДИМ ЕГОРОВ "МИНУС ЕЩЁ ПЯТЬ САМОЛЁТОВ”: КОСТЮМЕР ЗЕЛЕНСКОГО, О КОТОРОЙ НЕ ПИШУТ В СВОДКАХ, ВЗЯЛА В РУКИ ОРУЖИЕ По бандеровской традиции, ВСУ обстреливают русские города и сёла на русские праздники.
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