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Царьград

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Солнечный шторм продолжается: прогноз магнитных бурь с 12 до 18 октября

Солнечный шторм продолжается: прогноз магнитных бурь с 12 до 18 октября

Чего ждать от магнитных бурь на этой неделе.В минувшие выходные ночное небо над Москвой, Калугой и другими регионами окрасилось в красные и изумрудные тона.

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