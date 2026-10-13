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Дата, которую вычислили учёные: почему 13 ноября 2026 года стало днём страшного пророчества

В ноябре 1960 года журнал Science опубликовал статью с пугающим прогнозом: 13 ноября 2026 года человечество якобы достигнет критической численности и буквально «задохнётся» от перенаселения.

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