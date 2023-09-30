Изумительные рецепты приготовления минтая, устоять перед которыми не сможет никто

Вкусные рецепты блюд из минтая Отварной, запечённый в духовке, приготовленный на гриле, с овощами и без, обжаренный на сковороде, с гарниром и как самостоятельное блюдо, горячий, или же поданный на стол в холодном виде с ломтиками лимона – сочный, сытный и всегда такой разнообразный минтай, приготовление которого не займёт много времени.