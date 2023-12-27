Экс-игрок Ловчев: мне милее позиция, что мы никуда не поедем без флага и гимна

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев рассказал о своем отношении к российским спортсменам, которые готовы выступать на международных стартах в нейтральном статусе, как того требуют Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации.
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