Глава ИРТП Пелаццо: не все компании хотят уйти из России

Президент Итало-Российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо считает, что в Италии есть предприниматели, которые стремятся сохранить свою присутствие на российском рынке, но они, вероятно, будут вынуждены покинуть его, если ситуация не улучшится.
Президент Итало-Российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо считает, что в Италии есть предприниматели, которые стремятся сохранить свою присутствие на российском рынке, но они, вероятно, будут вынуждены покинуть его, если ситуация не улучшится.
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