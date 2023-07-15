Общественная служба новостей

1 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dapxygap
    Это даже не смешно! Кому они нужны? Несут "пургу" и пусть несут дальше про свои бонусные дырки и посылают юридические...Собчак поблагодар...
  • Наталья Павлова
    Что? Не помогло?Собчак поблагодар...
  • Наталья Павлова
    Вошли в деревню - доложили: взяли. Вышли - помалкивают. Потом опять вошли - доложили: взяли. Опять вышли - помалкиваю...Reuters: В ходе д...

Глава ИРТП Пелаццо: не все компании хотят уйти из России

Глава ИРТП Пелаццо: не все компании хотят уйти из России

Президент Итало-Российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо считает, что в Италии есть предприниматели, которые стремятся сохранить свою присутствие на российском рынке, но они, вероятно, будут вынуждены покинуть его, если ситуация не улучшится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх