Командующий ВДВ исполнил новогоднее желание сына погибшего Героя России

МО РФ: командующий ВДВ Теплинский исполнил мечту сына погибшего Героя России Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Михаил Теплинский в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту сына погибшего Героя России из Подмосковья.
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