Трамп призвал лишить лицензии американское телешоу после эфира с Зеленским

www.globallookpress.com/Daniel Torok/White House Президент США Дональд Трамп призвал отозвать лицензию у американского телевизионного шоу "60 минут" после того, как в эфире этой программы выступил Владимир Зеленский.
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