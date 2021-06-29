В США признали Белоруссию страной, опасной для путешествий

Евгений СокольскийПолитикаВ США признали Белоруссию страной, опасной для путешествийГосударственный департамент США оставил в силе рекомендации американским гражданам не путешествовать в Белоруссию.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий Селивановчья бы корова мычала, а пиндосовская давно бы уже молчала - негры с наркотой и оружием, пидеры разных мастей - это и есть америка? - да туда нормальному человеку ездить вообще запрещено - Опасно для жизни любому........................Комментировать
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