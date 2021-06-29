Картина Дня

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В США признали Белоруссию страной, опасной для путешествий

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Анатолий Селиванов
чья бы корова мычала, а пиндосовская давно бы уже молчала - негры с наркотой и оружием, пидеры разных мастей - это и есть америка? - да туда нормальному человеку ездить вообще запрещено - Опасно для жизни любому........................

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