Счастливая статистика: за сутки на Кубани появилось на свет 166 малышей

В их числе 80 девочек и 86 мальчиков. Всего по итогам прошлого года на свет появилось 9157 малышей! Мальчиков — 4679 Девочек — 4478 Двойни — 90 Тройни — 1 Самый тяжёлый ребёнок —Мальчик весом 5700 граммов Самая лёгкая девочка —весом 690 граммов, сообщает тг-канал Краевого Перинатального центра.