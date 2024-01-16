Глава парламента КНР провел встречу с региональными законодателями

В ходе семинара, который прошел в городе Тяньцзинь, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжао Лэцзи провел встречи с представителями местных парламентских структур.
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