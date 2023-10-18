Генпрокуратура утвердила обвинение банде сатанистов, убивавших в Ленобласти

По версии следствия, подсудимые совершали жертвоприношения. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о «ритуальных убийствах» в Карелии и Ленинградской области.
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