Семейное обучение на Ямале выбрали более 1 тысячи детей

Чуть более 1 тысячи детей на Ямале находятся на семейном обучении, осваивая школьную программу дома. Такие данные на пресс-конференции в «Север-Пресс» привел первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии