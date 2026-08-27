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Север Пресс

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Семейное обучение на Ямале выбрали более 1 тысячи детей

Семейное обучение на Ямале выбрали более 1 тысячи детей

Чуть более 1 тысячи детей на Ямале находятся на семейном обучении, осваивая школьную программу дома. Такие данные на пресс-конференции в «Север-Пресс» привел первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко.

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