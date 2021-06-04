В Тверской области прививку от коронавируса сделали свыше 137 тысяч жителей

В Тверской области продолжается массовая вакцинная населения против коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 137 486 человек – это 95,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион.
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