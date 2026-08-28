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ДумаТВ

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Чемерис: Россия остаётся четвёртой экономикой мира вопреки санкциям

Чемерис: Россия остаётся четвёртой экономикой мира вопреки санкциям

Россия остается четвертой экономикой мира вопреки санкциям, страна демонстрирует устойчивый рост экономики и доходов граждан.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
да уж... эт вам не совдепия - 30-я экономика мира
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4 н.
Элина Смирнова
У меня лично доходы не растут. А экономика страны +0,5% это рост ? Это статистическая погрешность.
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4 н.
Ингерман Ланская
Элина Смирнова
У меня лично доходы не растут. А экономика страны +0,5% это рост ? Это статистическая погрешность.
а доходы растут только у тех, кто РАБОТАЕТ!!!
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4 н.