В Дубае телеведущие Познер и Ургант неожиданно ответили на вопрос о России

С начала СВО России на Украине они не выходили в эфир Первого канала. СМИ привлекли внимание признания, которые были сделаны исчезнувшими из эфиров Первого канала российскими журналистами и телеведущими Владимиром Познером и Иваном Ургантом.
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