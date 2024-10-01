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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Экшен от независимого разработчика S.T.A.R.W.I.E.L.D. был удален по требованию Bethesda ...

Экшен от независимого разработчика S.T.A.R.W.I.E.L.D. был удален по требованию Bethesda ...

Экшен от независимого разработчика S.T.A.R.W.I.E.L.D. был удален по требованию BethesdaВместе с релизом крупного дополнения для Starfield компания Bethesda решила преподнести неожиданный сюрприз двум начинающим разработчикам, которые недавно выпустили свой небольшой шуточный экшен S.

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