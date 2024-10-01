Экшен от независимого разработчика S.T.A.R.W.I.E.L.D. был удален по требованию Bethesda ...

Экшен от независимого разработчика S.T.A.R.W.I.E.L.D. был удален по требованию BethesdaВместе с релизом крупного дополнения для Starfield компания Bethesda решила преподнести неожиданный сюрприз двум начинающим разработчикам, которые недавно выпустили свой небольшой шуточный экшен S.
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