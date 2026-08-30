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Экстренная посадка в Минводах: вскрылись подробности приземления летевшего из Сочи в Киров самолета

Экстренная посадка в Минводах: вскрылись подробности приземления летевшего из Сочи в Киров самолета

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 августа, ФедералПресс. В Минеральных Водах совершил экстренную посадку самолет Boeing 737.

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