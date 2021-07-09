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В Севастополе мотоциклист насмерть разбился во время обгона

В Севастополе мотоциклист насмерть разбился во время обгона

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В четырех километрах от курортного поселка Кача в Севастополе произошло смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе главного управления МВД России по Севастополю.

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