В Севастополе мотоциклист насмерть разбился во время обгона

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В четырех километрах от курортного поселка Кача в Севастополе произошло смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе главного управления МВД России по Севастополю.