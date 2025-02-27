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Экипаж танка Т-80БВ уничтожил склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении

Экипаж танка Т-80БВ уничтожил склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении

Экипаж танка Т-80БВ 5-й танковой бригады группировки войск «Восток» прямым попаданием уничтожил замаскированный склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами производства НАТО на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО).

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