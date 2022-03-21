Кевин Дюрэнт: «Не гарантирую, что мы выиграем чемпионат, но мне нравится то, что мы строим»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт подтвердил свою преданность команде и поделился своим видением будущего.

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