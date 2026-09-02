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Аргументы и Факты

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Появились кадры осмотра Путиным траулера «Капитан Юнак» во Владивостоке

Появились кадры осмотра Путиным траулера «Капитан Юнак» во Владивостоке

Президент России Владимир Путин во время визита во Владивосток, куда он прибыл, чтобы принять участие в мероприятиях на ВЭФ-2026, посетил новейший рыболовецкий траулер «Капитан Юнак».

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