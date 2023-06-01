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Жена певца Антона Макарского назвала свою беременность в 42 года «чудом»

Жена певца Антона Макарского назвала свою беременность в 42 года «чудом»

Супруга актера и певца Антона Макарского Виктория рассказала о пути к рождению сына Ивана. По словам артистки, это событие можно назвать не иначе как «чудо».

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