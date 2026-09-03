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Крупнейшему поставщику нефти пришлось обратиться за займом

Крупнейшему поставщику нефти пришлось обратиться за займом

Несмотря на миллиарды нефтедолларов экспортного дохода (около 200 млрд в год), Саудовская Аравия испытывает серьезные финансовые проблемы из-за войны в Персидском заливеКоллаж: Тамара Ларина читайте на monocle.

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