Крупнейшему поставщику нефти пришлось обратиться за займом

Несмотря на миллиарды нефтедолларов экспортного дохода (около 200 млрд в год), Саудовская Аравия испытывает серьезные финансовые проблемы из-за войны в Персидском заливеКоллаж: Тамара Ларина читайте на monocle.
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