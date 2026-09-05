How To Tackle Domestic Extremists' Foreign Enablers Authored by Daniel McCarthy via The Epoch Times, Left-wing terrorism is a serious problem in the United States, though for political reasons it doesn't receive anything like the attention right-wing violence gets.
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