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Парламентская газета

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Проект ВСМ Москва — Петербург включен в число самоокупаемых

Инвестиционный проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург был внесен в перечень самоокупаемых, что позволит получить финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на сумму 300 миллиардов рублей.

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