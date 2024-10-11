«Умру рядом со своим президентом»: в письме Путину актер Стивен Сигал выразил желание стать участником СВО

Актер снял фильм о российско-украинском конфликте. Известный американский актер и спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям с США Стивен Сигал рассказал, что в феврале 2022 года, когда Россия начала военную операцию на Украине, он направил письмо президенту Владимиру Путину.
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