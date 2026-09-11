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"Столетний" договор и ракеты для ПВО: Зеленского "утешили" в Канаде

"Столетний" договор и ракеты для ПВО: Зеленского "утешили" в Канаде

Пресс-конференцией с публичным подписанием документов "о столетнем партнёрстве" завершился визит Владимира Зеленского в Канаду, по итогам которого Киев рассчитывает получить так необходимые ему ракеты для систем ПВО.

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