В Бразилии расследуют дело сенатора Болсонару о крупном мошенничестве

Дело кандидата в президенты сенатора Флавиу Болсонару расследует Федеральная полиция Бразилии по подозрению в отмывании денег и коррупции, связанных с его контактами с бывшим банкиром Даниэлом Воркаро, сообщил Высший федеральный суд Бразилии 11 сентября на своем официальном сайте.