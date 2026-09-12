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В Бразилии расследуют дело сенатора Болсонару о крупном мошенничестве

В Бразилии расследуют дело сенатора Болсонару о крупном мошенничестве

Дело кандидата в президенты сенатора Флавиу Болсонару расследует Федеральная полиция Бразилии по подозрению в отмывании денег и коррупции, связанных с его контактами с бывшим банкиром Даниэлом Воркаро, сообщил Высший федеральный суд Бразилии 11 сентября на своем официальном сайте.

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