5 способов использовать старый стержень от ручки и другие хитрости быта из советских журналов. Советы в духе «зачем выкидывать, если можно переделать» молодёжь серьёзно считает особенностью общества, доросшего до понимания экологических проблем и борьбы с перепотреблением.
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